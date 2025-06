Englands pinlige 3-1-tap mot Senegal kaster skygger av tvil over Thomas Tuchel

HQ

England gjorde en av sine største blamasjer noensinne: Til tross for at Harry Kane scoret først og tidlig, led de et stumt nederlag mot Senegal: 3-1. Historisk resultat, fordi det er første gang et afrikansk lag slår England i en landskamp. Det var en vennskapskamp, så det vil ikke få konsekvenser, men fansen på City Ground i Nottinghamshire buet av spillerne, og Thomas Tuchel etterlater oss med mange spørsmål: Vil han være i stand til å endre situasjonen drastisk innen neste års VM?

England, som måtte se på fra Nations League B fra finalen mellom Tyskland, Frankrike, Spania og Portugal i forrige uke, klarte så vidt å skrape 1-0 ut av Andorra, som er rangert som nummer 173 (av 210) på FIFA-rankingen. Og nå dette nederlaget, som nesten endte annerledes da Jude Bellinghams utligning ble annullert av VAR for håndball av Levi Colwill.

Tuchel sa seg imidlertid fornøyd med spillernes prestasjon: "Jeg synes reaksjonen var god etter at vi lå under. Jeg følte at vi plutselig ble mer aktive, mer frie, mer flytende og mer aggressive mot motstanderens mål".

Fans og medier i England er like skuffet, og BBC stiller spørsmål ved om Tuchels England er et tilbakeskritt og verre enn Gareth Southgates (uten merkbar plan, uten identitet, uten forbedring): "England var dystre mot Andorra. De var verre i nederlaget mot Senegal", og legger til at denne nye æraen har vært en falsk start.

Nå venter en ny kamp mot Andorra og deretter Serbia i september, som en del av VM-kvalifiseringen.