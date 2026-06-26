Englands Reece James er skadet og vil gå glipp av minst to VM-kamper

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England har fått et stort tilbakeslag under VM: Reece James har pådratt seg en hamstringsskade og vil gå glipp av minst de to neste kampene for Three Lions. Han er Tuchels førstevalg som høyreback, og spilte alle 90 minutter i kampene mot Kroatia og Ghana.

På grunn av denne skaden, som man mistenkte da han gikk glipp av fredagens trening og allerede hadde plager under uavgjortkampen mot Ghana, vil han nå gå glipp av kampen mot Panama lørdag kl. 22:00 BST, kl. 23.00 CEST, samt 16-delsfinalen, og Tuchel kan komme til å bruke Trevoh Chalobah, Jarel Quansah, Ezri Konsa eller Djed Spence etter at hans andre foretrukne høyreback, Tino Livramento, også ble skadet og måtte forlate VM før åpningskampen.

James pådro seg en skade da han spilte for Chelsea mot Newcastle i mars, og var ute i nesten to måneder. Han kom tilbake i tide til VM, men det var alltid risikabelt å la ham spille alle minutter i potensielt åtte kamper i en alder av 33 år, som The Guardian melder.