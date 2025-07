Englands seier beskrives som "en film som holder deg på kanten av stolen" og "en berg-og-dal-bane av følelser"

HQ

Englands lykkestjerne går fortsatt ikke ut av EM for kvinner. Etter en kvartfinale som ble reddet i"den verste straffesparkkonkurransen noensinne", der England kom bakfra da de lå under 2-0 med 11 minutter igjen, ble semifinaleseieren over Italia enda mer dramatisk og usannsynlig.

Michelle Agyemang, tenageren fra Brighton & Hove Albion, scoret i det siste grepet av den ordinære spilletiden, i det 96. minutt, og sendte kampen ut i ekstraomganger. Og så scoret Chloe Kelly på returen av en straffe bare ett minutt før straffesparkkonkurransen for å avslutte kampen 2-1, og eliminere det vantro italienske laget.

27 år gamle Kelly, europamester med Arsenal, beskrev kampen som en "film som holder deg på kanten av stolen". "De gjør meg så stolt av å være engelsk. Samholdet i denne gruppen er så spesielt."

Lucy Bronze brukte også en morsom metafor: "Det var bare en berg-og-dal-bane av følelser, og jeg prøvde å holde fokus i 120 minutter for å sørge for at vi ikke slapp Italia inn i kampen igjen". England har nå nådd tre finaler på rad under manager Sarina Wiegman, og skal forsvare EM-tittelen mot Tyskland eller Spania på søndag.