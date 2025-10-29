Englands vennskapslandskamp mot Australia overskygges av EM-helten Michelle Agyemangs skade

HQ

Englands 3-0-seier i vennskapskampen mot Australia ble dramatisk for Michelle Agyemang, den 19 år gamle spissen som måtte bæres av banen på båre etter å ha pådratt seg en kneskade. Etter å ha spilt 18 minutter som innbytter i andre omgang, satte piggene hennes seg fast i gressmatten på Pride Park i Derby, og kneet hennes ble alvorlig skadet.

Hun ble båret fra banen på båre og stadion på krykker. Englands landslagssjef Sarina Wiegman sa at skaden "ikke ser bra ut". For øyeblikket venter Brighton og Arsenal fortsatt på nyheter om skaden.

Michelle Agyemang, Arsenal-spilleren som for tiden er utlånt til Brighton & Hove Albion, ble en av heltene under EM 2025, da hun scoret to sene utlignende mål i kvartfinalen mot England og i semifinalen mot Italia.