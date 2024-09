English Teacher har vunnet årets Mercury Prize

Indiebandet English Teacher fortsetter å komme ut av sjangerens undergrunn og gjøre seg bemerket, og deres debutalbum This Could Be Texas vant årets prestisjetunge Mercury Prize.

HQ

Det er en pris som virkelig kan revolusjonere ting for den talentfulle kvartetten - fjorårets vinnere Ezra Collective fikk albumet Where I'm Meant To Be tilbake på topp 40-listen og skal bli det første jazzbandet til å headline Wembley.

Gruppen møttes da de studerte på Leeds Conservatoire i 2020, så veksten deres på bare fire år er ekstremt imponerende - English Teacher er det første bandet utenfor London som har vunnet prisen siden Young Fathers for ti år siden i 2014.

Dette er en annonse:

Lily Fontainesa bandets vokalist til BBC at de skylder suksessen sin til den støtten som finnes for artister fra spillesteder som Hyde Park Book Club og Brudenell Social Club i Leeds for øyeblikket:

"Det er virkelig støtte for musikere i Leeds for øyeblikket. Spillestedene er villige til å ta inn nye artister, og jeg tror det er avgjørende for at scenen skal være sunn."

Gitaristen Lewis Whiting legger til: "Uten støtten fra folk på scenen ville vi ikke vært her."

Dette er en annonse:

English Teacher slo ut noen sterke konkurrenter, inkludert Charli XCXs Brat, The Last Dinner Partys Prelude To Ecstasy, Nia Archives' Silence Is Loud og CMATs Crazymad, For Me (takk, BBC).