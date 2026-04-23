Enorm Conan Exiles oppdatering gjør det mulig å forstørre karakterens 'barbariske joystick'

Conan Exiles Unreal Engine 5 ble utgitt i 2018 til PC, PlayStation 4 og Xbox One, og ble så populært at det levde videre og fikk en stor oppdatering til PlayStation 5 og Xbox Series S/X noen år senere. Nå har den norske utvikleren Funcom kunngjort at det er tid for en ny overhaling med Conan Exiles Enhanced; en massiv, gratis oppdatering som legger til tonnevis av nye funksjoner den 5. mai.

Det er imidlertid én funksjon som skiller seg litt ekstra ut. Og det mener vi både i overført betydning og bokstavelig talt, for nå finnes det en Enhanced Endowment Slider. Og ja, det er akkurat det det høres ut som. Du vil rett og slett kunne gjøre *hoste* lommeraketten (ja, vi snakker om discopinnen) større.

Andre nyheter inkluderer en overgang til Unreal Engine 5, noe som forhåpentligvis vil bety en betydelig grafisk oppgradering.

Her er listen fra pressemeldingen:



Merged Worlds: Exiled Lands & Isle of Siptah - Utforsk begge regionene med samme karakter, og teleporter mellom kartene uten å måtte starte på nytt. Hvis du er vert for en server, kan begge kartene eksistere på samme server samtidig. Tilgang til Isle of Siptah krever fortsatt eierskap av Isle of Siptah DLC.



Støtte for flere figurer: Oppretthold og bytt mellom flere enkeltspillerfigurer per konto.



Fornyet brukergrensesnitt: Renere menyer og forbedret navigering.



Forbedret håndverk og bygging: Håndverk tar ingredienser fra nærliggende lager og tilhengerlagre.



Støtte for modding fra første dag: Flere populære modifikasjoner er klare ved lansering, med et oppdatert Mod Dev Kit.



Støtte for overføring av lagring: Overfør fremgangen din fra Exiled Lands, inkludert karakterer, baser og loot, eller start på nytt i en revitalisert verden.



Redusert klientstørrelse: Klientstørrelsen har blitt redusert til bare 40 GB - en tredjedel av de tidligere 120 GB - noe som gjør den til et mye mer tilgjengelig alternativ for brukere med begrenset lagringsplass.



Forbedringer av livskvaliteten og feilrettinger introdusert



Støtte for Steam Deck



Se traileren for Conan Exiles Enhanced nedenfor, sammen med et bilde fullpakket med informasjon (inkludert Enhanced Endowment Slider) og detaljer om både den nye utgaven og spillets historie.