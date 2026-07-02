Enorm kampfiksingsskandale ryster pétanque-verdenen: 13-ganger verdensmester arrestert

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Den profesjonelle pétanque-verdenen har blitt rystet av en bombe: fire stjerner innen sporten er blitt arrestert i Toulon, Frankrike, under en etterforskning av kampfiksing, som rapportert av RMC Sport.

Spillerne, Dylan Rocher, Henri Lacroix, Jean Feltain og David «Ligan» Doerr, mistenkes for å ha tapt en kvartfinalekamp med vilje under den syvende etappen av Masters-turneringen i Levallois-Perret 4. september 2025, en konkurranse som ikke ble organisert av det franske pétanqueforbundet.

Den franske nasjonale spillmyndigheten (ANJ) iverksatte en etterforskning etter å ha oppdaget at «betydelige pengesummer» var blitt satset på at topplaget Rocher-Doerr-Feltain skulle tape mot et amatørlag.

Ni personer er arrestert, blant annet spillerne samt spillere og mellommenn, og skal stilles for retten i 2027 tiltalt for organisert svindel og aktiv eller passiv korrupsjon. Påtalemyndigheten i Toulon fant ut at mer enn 13 000 euro ble satset på ulike nettsteder for sportsspill, hovedsakelig i form av innsatser på 50 euro for å unngå identifisering, og at dette genererte gevinster på omtrent 50 000 euro. De fant også koblinger mellom spillerne og spillerne, og politiet beslagla 140 000 euro i kontanter eller på bankkontoer knyttet til de ni mistenkte.

Henri Lacroix, lagkaptein, som ikke spilte den dagen, men som også er mistenkt i saken, sa i en uttalelse at saken har påvirket hans omdømme, familien og hverdagen. «Å leve med byrden av blikk, kritikk og fordømmelser allerede før en rettsavgjørelse er truffet, er en lidelse få kan forestille seg». Lacroix, 51 år gammel, er 13-gangs mester i verdensmesterskapet i pétanque, som arrangeres hvert annet år av Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP).