Enorm mengde jernaldergjenstander funnet i Storbritannia

Dette er for de historieinteresserte der ute. En enorm samling gjenstander fra jernalderen har blitt oppdaget i den lille landsbyen Melonsby i North Yorkshire. Gjenstandene ble først oppdaget i 2021 av metalldetektoristen Peter Heads, og siden har historikere analysert hver og en av de over 800 gjenstandene som ble funnet i det som kalles Melonsby-skatten.

Professor Tom Moore ved Durham University sa (via Sky News) at funnet var en "once-in-a-lifetime discovery". Det ser i stor grad ut til at samlingen har tilhørt et medlem eller et nettverk av eliter fra Nord-England, ettersom det finnes delvise rester av vogner, spyd, hesteseler og mer som har overlevd i tusenvis av år under jorden.

"Ødeleggelsen av så mange høystatusgjenstander, som er tydelig i denne skatten, er også av et omfang som sjelden er sett i jernalderens Storbritannia, og viser at elitene i Nord-Britannia var like mektige som sine sørlige motstykker", sier Moore.

Noen av gjenstandene, som fargede vinglass og middelhavskoraller, peker også på en forbindelse til det europeiske fastlandet. Duncan Wilson, administrerende direktør i Historic England, sier: "Dette er ganske enkelt et av de viktigste og mest spennende funnene fra jernalderen som er gjort i Storbritannia."

