Enorme Victor Wembanyama leder San Antonio Spurs til seier over Thunder etter dobbelt overtid

Western Conference-finalen i NBA mellom Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs er kanskje den mest spennende duellen i NBA for øyeblikket, og noen sier til og med at det er en tidlig finale, spesielt etter at Detroit Pistons, toppseedet i øst, ble eliminert av Cleveland Cavaliers, fjerdeseedet, i den syvende kampen i semifinalen, for å møte New York Knicks, tredjeseedet, i østfinalen som starter i kveld.

Oklahoma City Thunder er kanskje en liten favoritt, ettersom de har årets MVP og Clutch Player of the Year, Shai Gilgeous-Alexander. Men i den første duellen gikk Victor Wembanyama og Spurs seirende ut av kampen, da de slo Thunder i en dobbel overtidskamp med 115-122.

Wemby, som ble kåret til årets beste forsvarsspiller, var også spydspissen for San Antonio Spurs med 41 poeng og 24 returer, og ble dermed den yngste spilleren noensinne til å oppnå over 30 poeng og 20 returer i en sluttspillkamp, 22 år og 124 dager gammel. Han er også den eneste andre spilleren i Spurs' historie som har gjort 40 poeng og 20 returer i en sluttspillkamp siden David Robinson, og den eneste spilleren siden Wilt Chamberlain i 1960 som har oppnådd over 30 poeng og 20 returer i sin debut i Conference Finals.

Wembanyama har "sjeldne gudgitte evner"

Treneren hans, Mitch Johnson, sa at han har noen sjeldne gudgitte evner, og berømmer at "har et sjeldent ønske om å gå inn i hvert øyeblikk som ligger foran ham. Jeg synes han har vist i løpet av sine tre år i mange forskjellige situasjoner med mange forskjellige omstendigheter at han kommer til å angripe disse øyeblikkene."

Oklahoma City Thunder må reagere på kamp 2 på onsdag før de drar til San Antonio for kamp 3 og 4.