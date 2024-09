Enotria: The Last Song forsinket på ubestemt tid på Xbox

HQ

Enotria: The Last Song er bare uker unna utgivelsen. The Soulslike er satt til å lanseres 19. september, men i henhold til en nylig oppdatering vet vi nå at utgivelsesdatoen bare er for PC- og PlayStation 5-versjonene av spillet.

Hvis du spiller på Xbox Series X / S, har du ganske ventetid fremover. Et nylig nettstedinnlegg fra utviklerne på Jyamma Games har gitt de uheldige nyhetene. "Dessverre må vi på dette tidspunktet kunngjøre en ubestemt forsinkelse av Xbox-versjonen," heter det i innlegget, med henvisning til uspesifiserte utfordringer som årsaken bak forsinkelsen.

Enotria: The Last Song er et sjelelig spill som viser oss kraften i å ha mange ansikter, i stedet for bare ett. I likhet med Black Myth: Wukong og hvordan du får krefter fra å slå sjefer, vil Enotria tillate spillere å få visse evner fra maskene de plukker opp fra beseirede fiender, og åpner døren til forskjellige spillestiler. Synd at Xbox-spillere må vente en stund til med å oppleve det.