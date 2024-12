Enotria: The Last Song lanseres på Xbox i dag

HQ

På sensommeren i år ble Enotria: The Last Song lansert til både PC og PlayStation, men det kom aldri noen Xbox-versjon, ettersom utvikleren Jyamma Games følte at de hadde blitt neglisjert av Microsoft og ikke fikk noen støtte.

Som et resultat av dette våknet Microsoft og kontaktet utvikleren, hvorpå det ble bekreftet at spillet faktisk ville komme til Xbox - og nå vet vi når. Via Instagram kunngjøres det nå at Enotria: The Last Song vil bli utgitt til Xbox den 12. desember, altså allerede i dag.

Eventyret er basert på italiensk folklore og er et ganske massivt eventyr på rundt 40 timer med mye å utforske. På Xbox.com er det beskrevet slik :

"Enotria: The Last Song er et spennende Soulsike satt i et solfylt land inspirert av italiensk folklore og fylt med fare.

Verden har blitt grepet av Canovaccio - et forvridd evig spill som holder alt i en unaturlig stase. Du, Maskless One, er den eneste uten en gitt rolle og herre over din egen skjebne. Beseire de fryktinngytende forfatterne som skapte det, og befri verden fra stagnasjon ved å utnytte Ardores kraft.

Bli Forandringens maske."

Vil du benytte anledningen til å sjekke dette ut i dag?