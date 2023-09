HQ

Fire lange år har gått siden Akaoni Studio ga ut sitt forrige spill, PC-versjonen av Zombie Panic in Wonderland DX. Hvem hadde vel trodd at det valencianske studioet fortsatt var i live? Et bittelite team på fire personer har gjenopplivet det og laget et 2D-plattformspill for Nintendo ved navn Enraged Red Ogre som oppfyller de fleste av premissene, selv om det mangler en mindre viktig ting.

Dette sinte, røde trollet som opptrer som hovedperson, er studioets maskot. Den er redesignet i en svært overbevisende 2D-piksel-stil og godt animert for å fortelle en enkel historie om vennskap, løgner og yokai-demoner som tar deg raskt tilbake til det tradisjonelle Japan. Det er akkurat det du forventer fra dette asiatisk-påvirkede studioet. Det visuelle arbeidet er enkelt i alle elementer, men det er godt utført, spesielt når det gjelder karakterbygging og animasjon. Det skorter mer på detaljer når det gjelder å bygge opp landskapet, men det er aldri overveldende for øyet.

Den lille og lure Akaoni har en kølle til å angripe spøkelsesfiendene han møter på sin ferd gjennom spillets åtte verdener. Angrepsrekkevidden er enkel, og i tillegg kan han "avfyre" angrep fra reisefølget sitt, onibi Blu. Han kan også midlertidig fylle seg selv med elementær åndsenergi ved å drepe bestemte fiender som slipper den. Denne forvandlingen modifiserer angrepene hans litt, men endrer ikke måten du spiller spillet på. Den egentlige hensikten er tross alt å kunne løse gåter som krever is, vind eller ild.

Det betyr imidlertid ikke at actiondelen av Enraged Red Ogre er en button masher, for selv om fiendene kan virke typiske og trege, er de faktisk perfekt plassert på kartet og opptrer med presisjon slik at de er akkurat passe irriterende til å gjøre spillet til en interessant utfordring. Denne balansen mellom å se lett ut og ikke være lett er det beste tittelen har å by på, og det som er mest engasjerende ved den. Jeg har ikke talt antall drepte i løpet av de drøye seks timene det tok meg å fullføre spillet (90 % fullført), men det dreier seg om to-tre dusin. Ettersom de ikke straffer mye og det er en fornuftig fordeling av sjekkpunkter, er det ikke noe problem.

Mange av disse dødsfallene skjedde i kamper mot et par sluttsjefer i andre halvdel av spillet. De første er veldig enkle, men det er et par etter det som kan gi deg problemer hvis du ikke opptrer presist. De er hyggelige, ufarlige yokai, som er nede på fire-fem minutter, hvis alt går som planlagt. Spillet er uansett ikke vanskelig, og du kan gjøre livet lettere ved å gi skatter til smeden og lade opp underveis med mat fra kokken. Dette er to av karakterene i hovedpersonens lille landsby, som, selv om den er like enkel som resten av spillet, er verdt å nevne for den innsatsen dette lille teamet har gjort for å gi eventyret litt mer kontekst og ikke bare la alt stå i menyer.

Når du er ferdig med spillet, er det ingen ekstra vanskelig modus, men det er en endeløs utfordring å komme tilbake til skjermene: kombinasjonsutfordringene. Enraged Red Ogre er tydeligvis designet for fartskjøring, men ikke med den hensikt å fullføre spillet så raskt som mulig, bare for å samle så mange angrep som mulig (faktisk øker den akkumuleringen trollets "dårlige blod". Men hvorfor er det nyttig for noe annet enn utfordringen? Vel, ingen anelse, for det er ingen forklaring). Nivådesignet som tar sikte på akselerasjon, er til stede i både kampene og plattformseksjonene, som er mange, men enkle. Tanken var å få et godt tempo i spillet, og det er oppnådd.

Den japanske atmosfæren som er til stede gjennom hele tittelen, skiller seg spesielt ut i den nysgjerrige og uventede hovedsangen, men ødelegges av spillets største mangel: manuset. Samtalene mellom Akaoni, Blu og fiendene eller NPC-ene er bare litt rotete. Jeg skjønner ønsket om å fremstille hovedpersonen som en overløper som lever sammen med mennesker av plikt, men den tonen passer overhodet ikke til omgivelsene. Det gode er at det er et 2D-actionspill, så det er ikke nødvendig å lese et eneste ord; ikke engang de som forklarer mer eller mindre hvor du skal gå etter, ettersom kartet presenteres perfekt for å hjelpe deg med å finne retningen.

Akaoni Studio har klart å produsere en tittel som er enkel, men lukket i sitt forslag. Der bare en lett ignorerbar feil i tonen svekker et spill som har en god rytme og får deg til å ha det bra. Alt er riktig, verken mer eller mindre, noe som mange mer pretensiøse spill ikke klarer.