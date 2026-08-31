Enric Mas utvider ledelsen i La Vuelta uten Pogacar, løpet går inn i uke 2

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Enric Mas, den 31 år gamle spanske syklisten fra Movistar Team, ble den nye lederen av La Vuelta a España 2026 lørdag da Tadej Pogacar (som hadde et forsprang på 3 minutter og 50 sekunder på Mas før 8. etappe) krasjet og brakk kragebeinet, noe som tvang ham til å trekke seg. Uten en klar favoritt blir La Vuelta den mest åpne Grand Touren på lenge, selv om Mas utvidet ledelsen sin på søndag da han vant 9. etappe, klatringen til Alto de Aitana i Valencia.

Hvis Mas beholder ledelsen frem til slutten av La Vuelta 13. september, kan han bli den første spanjolen som vinner La Vuelta siden Alberto Contador i 2014. Contador var også den siste spanjolen som vant en Grand Tour, nemlig Giro d’Italia 2015.

Mas har totalt sett bare vunnet to etapper i La Vuelta, én sist søndag og én tilbake i 2018, men har endt på andreplass sammenlagt i La Vuelta tre ganger (2018, 2021, 2022) og på tredjeplass i 2024. Han vil møte konkurranse fra Primož Roglič, som har som mål å bli den første syklisten som vinner La Vuelta fem ganger: han vant i 2019, 2022, 2021 og 2024.

Vuelta a España 2026 – Samlet stilling etter 9. etappe



Enric Mas — Leder

Primož Roglič +1:18

Felix Gall +1:39

Oscar Onley +2:20

Richard Carapaz +3:26

Mattias Skjelmose +3:55

Sepp Kuss +4:09

Harold Tejada +4:39



Mandag har rytterne hviledag, og rittet fortsetter tirsdag 1. september mellom Alcaraz og Elche de la Sierra.