Enshrouded - Early Access

Enshrouded er for øyeblikket i Early Access, og dette er basert på den versjonen som utvikleren for øyeblikket tar betalt for. Vi kommer selvsagt tilbake med en oppdatert vurdering når spillet forlater Early Access.

Nesten hvert år kommer det et nytt spill i overlevelsessjangeren som tar Steam-brukerne med storm. Jeg husker spill som Green Hell, Valheim og Conan Exiles, bare for å nevne noen. Det siste skuddet på stammen er Palword, men Enshrouded har også kommet på banen, og folk har tatt imot det med åpne armer, så jeg har begitt meg ut på eventyr i en ødelagt verden der overlevelse er like viktig som ambisjoner. Enshrouded er laget av Keen Games og kan spilles på Steam, men kommer senere til PS5 og Xbox Series X/S.

Det første du legger merke til når du starter spillet er at stilen er veldig enkel, men ren. Du oppretter karakteren din, som må overleve, og så kastes du inn i den vakre verdenen Embervale. Verden har blitt ødelagt etter kriger for å gi menneskene en magisk eliksir som ga dem kraft og styrke. De gravde for dypt under jorden etter eliksiren, men endte opp med å slippe ut en blå tåke som begynte å ta over verden. Som svar på dette ble "The Flameborn" skapt, og det er det du blir når du våkner. Det hele er ganske FromSoftware-inspirert, underforstått og underfortalt. Hvis du foretrekker den fortellerstilen, vil du elske dette.

Etter alt dette må du bygge og overleve etter beste evne og undersøke Embervales tragiske historie og undergang. Du finner tekster på forskjellige steder som forteller verdens historie, med særlig fokus på hva menneskeheten gjorde for å unngå den magiske tåken som du ikke kan oppholde deg i for lenge. Det er dryppvis historiefortelling, og det kan være langt mellom dryppene, avhengig av hvor eventyrlysten du er.

I tillegg til å hente narrativ inspirasjon fra FromSoftware, har Enshrouded lånt mye fra Links siste eventyr, og det merker du både i måten historien fortelles på og måten verden er bygget opp på. For meg føles det som Zelda med mye overlevelse, men mer om det senere. Enshrouded har to aspekter: det første er bygging og overlevelse, det andre er utforskning og kamp. La oss se på overlevelsesdelen først.

I likhet med mange andre overlevelsesspill krever Enshrouded at du bygger mye, utvinner mye og generelt overlever i en verden som virker tom og uforsonlig. Embervale er i tråd med lignende spill i sjangeren, og først og fremst må du samle ressurser, utvinne mineraler og skaffe mat. Det er ikke noe originalt her. Hvis du har spilt lignende spill, vil du føle deg hjemme her. Du bygger rundt en flamme, som du kan oppgradere for å få fordeler som mer plass til å bygge på og muligheten til å oppholde deg lenger i den blå tåken.

Du må bygge hus, senger og verktøy slik at du kan samle ressurser raskere, og så videre. Det fungerer, misforstå meg rett, men det er heller ikke særlig originalt. Spillet prøver å lære deg hvordan det hele fungerer, men det er hull i læringskurven som førte til frustrasjon i løpet av min tid med spillet. Du må for eksempel finne håndverkere som legger planer for nytt utstyr, og du må først finne en smed. Spillet ber deg deretter om å lage en smie til ham, men glemmer å fortelle deg at du må bygge rundt ham eller flytte ham, ellers står han bare der, og hvis han ikke er i ly, teller ikke bygningen din som en smie. Det tok meg altfor lang tid å gjette dette, og jeg synes utviklerne kunne ha vært mer presise i beskrivelsen av oppgaven. Jeg opplevde denne mangelen på beskrivelse flere ganger, noe som irriterte meg. Selve byggingen er også litt uintuitiv. Du må bygge alt fra karakterens vinkel, og hvis du bygger et hus, må du bygge stillaser og lignende for å plassere vegger og tak slik du vil, og det fungerte bare ikke for meg. Jeg håper det blir enklere i fremtiden.

Når du har bygget mye, skaffet deg våpen og utstyr, må du ut på oppdagelsesferd. Du har egentlig ikke noe valg, for fagfolkene du trenger, må du finne i den åpne verdenen. Det samme gjelder mer sjeldne råvarer. Til å begynne med tar det lang tid å komme seg rundt ettersom du må tilbakelegge store avstander, men veldig tidlig i spillet får du tilgang til en "glider" og en krok som kan dra deg opp på visse avsatser. Det er stjålet fra Zelda igjen og fungerer ikke like bra som i Zelda-serien. Jeg opplevde flere ganger at jeg svevde der jeg ikke skulle, og kroken gjorde ikke det jeg ville at den skulle gjøre. Dette er spesielt et problem siden du ikke kan være i den blå tåken særlig lenge uten å dø, så det gjelder å komme seg ut i en fei når det bare er et minutt igjen, ellers ender det tragisk for karakteren din. Enshrouded er riktignok i Early Access, men slikt må være i orden. For det meste fungerer det imidlertid greit, og det finnes definitivt det man kan kalle "gode bein". Men kjøttet du finner på de gode beina er for ujevnt fordelt slik det er akkurat nå.

Og mens vi er inne på det, kampsystemet er også hentet fra Zelda, og du har utholdenhet, som i det spillet, både når du svever og når du kjemper. Denne utholdenheten er et hinder, ettersom du ikke har mye av den i begynnelsen og derfor ofte blir drept, da du ikke kan gjøre annet enn å løpe vekk når den er tom. Og du vil ikke bli drept, siden du må løpe langt for å få tingene dine tilbake, spesielt i begynnelsen. Heldigvis beholder du utstyret og våpnene dine når du dør. Kampsystemet er et slags "Zelda-light", og det er ikke så mye du kan gjøre i starten. Du kan låse opp evner gjennom hele spillet, men det tar veldig lang tid å stige i nivå for å nå toppen av evnetreet. Så hvis du er en utålmodig spiller, er Enshrouded ikke optimalt.

Enshrouded fortjener imidlertid litt ros, for verdenen er vakker og stemningsfull, og du kan se at alt er håndlaget. Soloppgangen over en av de mange ruinene du utforsker er magisk, og musikken er bombastisk og storslått når den er der. I tillegg kan du finne våpen som varierer fra normale til legendariske, som i ulike rollespill. Det betyr at du kan få kule våpen uten å måtte bruke timevis på å samle sølv, noe som er superkult og enda en ting Keen Games har latt seg inspirere av. Det eneste originale i dette spillet er måten andre spills design er lånt og satt sammen til en ny helhet som vil være svært gjenkjennelig for fans av både rollespill og overlevelsesspill.

Enshrouded er et ok overlevelsesspill som trenger mer tid i ovnen. Det låner mye fra andre bedre spill og prøver å skape en ny, spennende helhet. Det lykkes ikke helt, men det er potensiale her, så jeg gleder meg til å se hva Keen Games gjør med Enshrouded i løpet av de neste månedene, for ellers tror jeg populariteten raskt vil avta etter hvert som folk støter på de mer hardhendte valgene i spilldesignet som ikke er helt der de skal være ennå.