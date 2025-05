Enshrouded lanserer sin hittil største oppdatering

HQ

Keen Games har i dag lansert Thralls of Twilight, den sjette store oppdateringen til Enshrouded, og den inneholder en heftig mengde nytt innhold for alle overlevende i Embervale.

De plagede Shroud-områdene har fått en total makeover - tåken er tettere, fiendene smartere og landskapet mer vertikalt og variert. Over 100 nye steder å utforske har blitt lagt til, inkludert natttempler som bare er tilgjengelige etter mørkets frembrudd. Natten har også blitt utvidet til én time i sanntid, slik at den ikke lenger bare er noe man må holde ut - den gir nå en sjanse til å få eksklusive ressurser og belønninger.

En annen stor nyhet i Thralls of Twilight er edelstener. Edelstener kan brukes til å oppgradere noen av de sjeldnere våpnene, noe som gir mange forskjellige effekter og gjør at du kan tilpasse utstyret ditt litt mer. For de som liker å sette sitt eget preg på karakteren, er det nå mulig å farge rustninger og endre utseende ved hjelp av den nye NPC-karakteren Elio Ricci. I tillegg har Nomad Highlands og Kindlewastes-biomene fått en kraftig ansiktsløftning.

Kort sagt. Enshrouded blir bedre for hver måned som går, og Thralls of Twilight utdyper spillet enda mer som en forberedelse til den planlagte fullversjonen som skal lanseres neste år.