Enshrouded når tre millioner spillere i Early Access

Enshrouded Keen Games lanserte tidligere i år et ganske interessant overlevelsesspill, som klarte å tiltrekke seg over en million spillere i løpet av de første dagene. Kort tid etter fortalte skaperne i Keen Games oss hva vi kunne forvente oss av spillet i år, og siden den gang har de ikke gått glipp av noe: tre store oppdateringer, fire oppdateringer og 16 hotfixes totalt. Alt dette har bidratt til å utvide og forsterke spillets forslag, og spillerne har ikke sluttet å komme.

Studioet feirer i et innlegg på nettstedet sitt at de allerede har nådd tre millioner spillere i Early Access, og takker dem for tilliten de har fått. De lover også at den fullstendige utgivelsen på PC samt Xbox- og PlayStation-konsoller vil komme i 2025, så de kommer helt sikkert til å feire store milepæler i de kommende månedene.

Har du spilt Enshrouded ennå?