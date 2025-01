Enshrouded presenterer årets veikart og den neste store oppdateringen kjent som Pact of the Flame

HQ

Et år har gått siden Enshrouded, det siste i rekken av ambisiøse overlevelsesspill, ble lansert på Steam med storslåtte planer for fremtiden. Nå, 12 måneder senere, har det kommet mye nærmere å faktisk levere på alt som ble lovet, og Enshrouded har ekspandert som bare det. Spillverdenen har blitt forbedret, raffinert og polert. For ikke å snakke om alle de spillmessige endringene og forbedringene som har blitt lagt til.

På tampen av et helt nytt år med innhold har utviklerne benyttet anledningen til å avsløre planene for 2025, samt lansere den siste store oppdateringen kjent som Pact of the Flame. Denne fokuserer på å forbedre viktige aspekter ved bygging, inkludert introduksjonen av en førstepersonsvisning, over 70 nye byggematerialer og en hel rekke unike kosmetiske gjenstander å dekorere med.

Ta en titt på traileren og det lovende veikartet som ble vist nedenfor.

Spiller du Enshrouded?