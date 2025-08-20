Enshrouded teaser introduserer undervannsspill

HQ

Enshrouded fortsetter å vokse raskt, og under Gamescom avslørte teamet en teaser for den neste store oppdateringen: Wake of the Water. Oppdateringen, som lanseres i oktober, inviterer spillerne til å dykke under overflaten - og legger til vannmekanikk, noe det ellers utmerkede overlevelsesrollespillet lenge har savnet.

Teaser-traileren viste raske glimt av svømmende eventyrere, reptilfiender, tropiske templer og skjulte skatter - et spennende tillegg som lover å riste opp i spillets allerede etablerte systemer. Måten vann er implementert på, kan komme til å forandre Embervale fullstendig og gi eventyret en helt ny dimensjon.

Det er fortsatt få detaljer, men dette er et stort sprang fremover for Enshrouded. Den 7. oktober kan eventyrere over hele verden endelig spenne på seg svømmeføttene og stupe ned i dypet. Inntil da kan du sjekke ut teaser-traileren nedenfor.

Er du klar til å dykke ned i dette nye kapittelet?