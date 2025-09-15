Enspiller-spill overgår flerspiller-spill på Steams topp 20

HQ

Det er ingen hemmelighet at de store utgiverne ønsker at vi skal spille live-spill i lang tid og fortsette å kjøpe sesongkort, DLC og alle slags mikrotransaksjoner. Men selv om det finnes flere eksempler på titler som har gjort det bra, er listen over spill som har floppet og blitt lagt ned tidlig, enda lengre.

Det er ingen tvil om at mange spillere rett og slett ønsker seg enspilleropplevelser som gigantene i dag ser ut til å være lite interessert i, og nå trekker Tech4Gamers frem bevis på dette. Mer enn halvparten (elleve) av de mest spilte titlene på Steam er enspiller-spill, inkludert titler som Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077 og Elden Ring.

Tech4Gamers bemerker imidlertid at tre av spillene også har en flerspillerkomponent, men også en sterk enspillerkampanje som mange velger å spille på egen hånd. I tillegg har vi Banana, som riktignok er et enspiller-spill - men som kanskje ikke kan klassifiseres som et ordentlig spill.

Sjekk ut listen i Bluesky-innlegget nedenfor. Er du overrasket over hvor populært singleplayer er, og tror du de store utgiverne er nervøse for at så mange spillere virker uinteresserte i live-tilbudene deres?