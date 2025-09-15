Envision Entertainment designet Pioneers of Pagonia-kampanjen for å bedre "integreres i spillet"

Senere i år, i desember, vil Envision Entertainment ta det store spranget og ta sin strategitittel Pioneers of Pagonia ut av Early Access. Etter å ha fungert som et "uferdig" spill i årevis, er prosjektet klart for sin 1.0-versjon, og dette vil bli markert med inkluderingen av en stor kampanjemodus som også fungerer som en tutorial for å hjelpe nyere spillere med å tilpasse seg og lære om spillet og dets ulike systemer.

Som en del av Gamescom fikk vi muligheten til å sette oss ned med kreativ direktør Volker Wertich, der vi spurte om kampanjemodusen og hvordan det var å bygge en historiemodus etter at resten av spillet stort sett var ferdig.

"Jeg mener, det som virkelig er vanskelig med kampanjer i strategispill, er at det ofte er mye tidspress, og kampanjen skapes parallelt med spillet. Og det føler du ofte, ja. Så vi hadde muligheten nå, også med tidlig tilgang, til å ta oss tid til å finpusse spillet. For å gjøre økonomien mer komplett, mer, la oss si, ferdig på en slik måte at det virkelig føles som om det er det endelige produktet. Og så jobbet vi med kampanjen. Så jeg tror det er noe folk vil føle. At det ikke ser ut som om kampanjen bare er noe ekstra som har blitt lagt til på en eller annen måte, men at den virkelig er integrert i spillet, forklarer mye av historien i spillet, og vil også ha noen veldig fine overraskelser og vendinger for spillerne."

Wertich snakket om å bruke kampanjen som en slags glorifisert tutorial, og la til følgende.

"Det viktigste her er at spillet selvfølgelig har mye dybde og kompleksitet. Men på grunn av det du ser er hva du får-systemet, er det veldig enkelt å forstå hvis du bare observerer det. Og vi bretter ut de nye systemene og funksjonene trinn for trinn i kampanjen. I begynnelsen, for eksempel, starter opplæringen med at du drar til en øy og har et skipsvrak som er helt ødelagt, og du må reparere skipet ditt. Og på dette første kartet trenger du ikke å, la oss si, trene magiske enheter eller drive gruvedrift under overflaten. Så det begynner mye enklere, og trinn for trinn lærer du deg de nye systemene og den nye mekanikken. Og jeg kan forsikre deg om at det er en stor glede på den måten, for ... vi har mer enn 100 forskjellige varer, mer enn 70 forskjellige bygninger, men du lærer deg dette trinn for trinn, og det blir veldig gøy."

Du kan se hele intervjuet med Wertich nedenfor, og når Pioneers of Pagonia vil forlate Early Access, er dette planlagt til 11. desember 2025.