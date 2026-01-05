Envy kunngjør beslutning om å avslutte konkurransedyktig Rainbow Six: Siege

HQ

Esports-organisasjonen Envy har kunngjort at den vil gå bort fra konkurransedyktig Rainbow Six: Siege. I et innlegg på X bekreftet teamet at det vil sette operasjoner i spillet på pause og gi ut hele vaktlisten. Den nøyaktige begrunnelsen bak avgjørelsen er ikke nevnt, men Envy takker spillerne og de ansatte for deres innsats gjennom årene.

Envy bare kom tilbake til en verden av Rainbow Six: Siege esports nylig, og tilpasset seg organisasjonen som også kom tilbake. Siden den gang har den vært i aksjon i rundt ett år, med denne avgangen som sannsynligvis antyder at Envy vil forplikte sine ressurser til andre konkurransedyktige bestrebelser i overskuelig fremtid.

Det som skal sies er at Envy ikke helt utelukker en retur til Siege esports, ettersom den avrunder uttalelsen med den korte omtalen at "vi er fortsatt håpefulle om å komme tilbake til scenen i fremtiden når tiden er inne."

Tror du Envy noen gang kommer tilbake til Rainbow Six: Siege esports?