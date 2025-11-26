Enzo Maresca roser Estêvão og støtter Yamal: "For mye press for unge gutter som dem"
Estêvão vant den etterlengtede duellen med Lamine Yamal som fotballens nye tenåringsstjerner.
Estêvão Willian har steget opp som Chelseas nye tenåringsstjerne. Han ble signert i fjor sommer fra Palmeiras etter å ha spilt FIFA Club World Cup (der kantspilleren scoret, nettopp mot Chelsea), og 18-åringen har gjort seg fortjent til en plass på laget med fantastiske mål, som det som startet Liverpools mareritt forrige måned. Mot Barcelona scoret han det andre målet i 3-0-seieren i Champions League, kampens mest oppsiktsvekkende scoring, da han lurte forsvarsspilleren Alejandro Balde og skjøt i mål via keeper Joan García.
Enzo Maresca, Chelsea-manager, sa at målet "minnet meg om det han scoret mot oss i VM for klubblag - veldig likt, samme aksjon", et mål som ikke hindret Chelsea i å bli verdensmestere i sommerens turnering.
The Blues-manageren roste Estêvão, som vant den mye omtalte duellen mellom tenåringsstjernene: Estêvão Willian ble født i april 2007, bare tre måneder eldre enn Ballon d'Or-vinner Lamine Yamal, som ikke har hatt sin beste sesongstart på grunn av en rekke skader og ubetydelige prestasjoner mot toppklubbene Barça har spilt mot i år, med tap mot PSG, Real Madrid og nå Chelsea.
Da Maresca tok Estêvão i forsvar, inkluderte han også Yamal i sin argumentasjon til fordel for tenåringene. Da pressen spurte om Estêvão minnet ham om Messi, ba Maresca folk om å la dem være i fred: "Med ham, Lamine, de er så unge som 18 år at hvis du begynner å snakke om Messi, Ronaldo, tror jeg det er for mye press for unge gutter som dem. Som 18-åringer må de ha det gøy, de må komme glade til treningsfeltet, men når du begynner å sammenligne dem med Messi eller Ronaldo, tror jeg det blir for mye for dem."