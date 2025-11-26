Enzo Maresca roser Estêvão og støtter Yamal: "For mye press for unge gutter som dem"

HQ

Estêvão Willian har steget opp som Chelseas nye tenåringsstjerne. Han ble signert i fjor sommer fra Palmeiras etter å ha spilt FIFA Club World Cup (der kantspilleren scoret, nettopp mot Chelsea), og 18-åringen har gjort seg fortjent til en plass på laget med fantastiske mål, som det som startet Liverpools mareritt forrige måned. Mot Barcelona scoret han det andre målet i 3-0-seieren i Champions League, kampens mest oppsiktsvekkende scoring, da han lurte forsvarsspilleren Alejandro Balde og skjøt i mål via keeper Joan García.

Enzo Maresca, Chelsea-manager, sa at målet "minnet meg om det han scoret mot oss i VM for klubblag - veldig likt, samme aksjon", et mål som ikke hindret Chelsea i å bli verdensmestere i sommerens turnering.

The Blues-manageren roste Estêvão, som vant den mye omtalte duellen mellom tenåringsstjernene: Estêvão Willian ble født i april 2007, bare tre måneder eldre enn Ballon d'Or-vinner Lamine Yamal, som ikke har hatt sin beste sesongstart på grunn av en rekke skader og ubetydelige prestasjoner mot toppklubbene Barça har spilt mot i år, med tap mot PSG, Real Madrid og nå Chelsea.

Da Maresca tok Estêvão i forsvar, inkluderte han også Yamal i sin argumentasjon til fordel for tenåringene. Da pressen spurte om Estêvão minnet ham om Messi, ba Maresca folk om å la dem være i fred: "Med ham, Lamine, de er så unge som 18 år at hvis du begynner å snakke om Messi, Ronaldo, tror jeg det er for mye press for unge gutter som dem. Som 18-åringer må de ha det gøy, de må komme glade til treningsfeltet, men når du begynner å sammenligne dem med Messi eller Ronaldo, tror jeg det blir for mye for dem."