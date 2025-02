Enzo Maresca støtter Cole Palmer til tross for måltørken: "Han må fortsette å le slik han gjør"

HQ

Cole Palmer, den 22 år gamle kantspilleren til Chelsea, er lagets toppscorer, og den sjette toppscoreren i Premier League - og den eneste fra England - med 14 mål så langt. Han har imidlertid ikke funnet nettmaskene på syv strake kamper. Selv med 4-0-seieren over Southampton på tirsdag, som forhåpentligvis satte en stopper for den dårlige rekken (kun tre seire på de siste 11 kampene i alle turneringer), bommet Palmer fortsatt på alle sjansene sine, noe som gjør noen fans bekymret.

Treneren hans, Enzo Maresca, svarte imidlertid til beIN Sports at det er en normal situasjon, og at Palmer vet det. "Du kan ikke forvente å score eller assistere i hver kamp, og å avslutte hver sesong med så mange mål og målgivende pasninger, det vet han godt". Palmer avsluttet forrige sesong med 22 mål, bare fem færre enn gullstøvelvinneren Erling Haaland.

"Han har tilbrakt tid med store spillere og har sett at alle store spillere har noen øyeblikk [som dette], det viktigste er at han fortsetter å være glad på den måten han er, og fortsetter å jobbe, det er det viktigste". sa Maresca.

"Han må fortsette å jobbe, fortsette å være glad, fortsette å le slik han gjør" sier Maresca til BBC.

"Han er et menneske. Alle mennesker, alle store spillere, alle normale spillere, store klubber, store managere - vi går alle gjennom et dårlig øyeblikk. Selv om han er ung, har han delt tid i en stor klubb og han vet at alle store spillere går gjennom slike øyeblikk, la Maresca til.