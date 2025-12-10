Enzo Marescas rotasjonsstrategi trekkes i tvil etter Chelseas tap mot Atalanta

HQ

Chelsea tapte 2-1 for Atalanta i Champions League, noe som svekket sjansene til å sikre seg en topp 8-plassering på tabellen for å unngå å spille utslagsspill i februar, og verst av alt, det fortsatte en serie med dårlige resultater for London-klubben, de siste vinnerne av klubb-VM: 0-0 mot Bournemout, 3-1-tap mot Leeds United og 1-1 mot Arsenal siden 3-0-seieren mot Barcelona.

Noen fans krever sparken til trener Enzo Maresca, da et overraskende tall avsløres: Han er den treneren av alle Premier League-klubbene som har gitt flest sjanser til startoppstillingen: 119 sjanser på bare 23 kamper i alle turneringer denne sesongen (via The Athletic). Han har også foretatt 101 bytter i løpet av disse 23 kampene, noe som gir et gjennomsnitt på 4,39 bytter per kamp.

Hyppige rotasjoner hjelper spillerne til å holde seg mer friske med tanke på det store antallet kamper (Chelsea kan spille opptil 67 kamper hvis de skulle nå finalen i alle sine turneringer (et veldig usannsynlig scenario, riktignok, men et som alle klubber må være forberedt på). Og med tanke på de ujevne resultatene er det noen som stiller spørsmål ved om strategien ikke fungerer, og om treneren ikke gir spillerne mulighet til å vokse og forbedre seg.

Er du enig i Enzo Marescas metoder, eller mener du at treneren bør holde seg til en mer fast startoppstilling?