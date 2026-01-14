Epic fail i Australian Open: Han feiret uten å vite at kampen ikke var ferdig ... og tapte
Den østerrikske spilleren Sebastian Ofner feiret en kamp på forhånd... og glemte at det var 10 poeng igjen til tiebreak.
Den østerrikske tennisspilleren Sebastian Ofner, for tiden rangert som nummer 140 i verden og den nest beste østerrikske spilleren, opplevde et svært pinlig øyeblikk i Australian Open-kvalifiseringen, der han tapte for Nishesh Basavareddy... etter en for tidlig (og provoserende) feiring.
Ofner vant første sett 6-4, Basavareddy vant det andre også 6-4, og det avgjørende settet gikk til tie-break. Grand Slam-kvalifiseringskamper er best av tre sett, men tie-breaks er fortsatt 10-poengs, i stedet for 7-poengs. Og Ofner visste ikke: da han nådde 7-1 i tie-break, feiret han teatralsk, kastet racketen og rørte ved nakken, som om han tok pulsen.
Han visste imidlertid ikke at han måtte fortsette å spille ... og Basavareddy kom fra seks poeng bak, og vant til slutt tie-break 13-11. Vi får aldri vite om Basavareddys episke comeback skyldtes rivalens fortvilelse etter den episke fiaskoen, men det har i hvert fall gitt oss et av de merkeligste øyeblikkene i Australian Open.