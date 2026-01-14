Epic fail i Australian Open: Han feiret uten å vite at kampen ikke var ferdig ... og tapte

HQ

Den østerrikske tennisspilleren Sebastian Ofner, for tiden rangert som nummer 140 i verden og den nest beste østerrikske spilleren, opplevde et svært pinlig øyeblikk i Australian Open-kvalifiseringen, der han tapte for Nishesh Basavareddy... etter en for tidlig (og provoserende) feiring.

Ofner vant første sett 6-4, Basavareddy vant det andre også 6-4, og det avgjørende settet gikk til tie-break. Grand Slam-kvalifiseringskamper er best av tre sett, men tie-breaks er fortsatt 10-poengs, i stedet for 7-poengs. Og Ofner visste ikke: da han nådde 7-1 i tie-break, feiret han teatralsk, kastet racketen og rørte ved nakken, som om han tok pulsen.

Han visste imidlertid ikke at han måtte fortsette å spille ... og Basavareddy kom fra seks poeng bak, og vant til slutt tie-break 13-11. Vi får aldri vite om Basavareddys episke comeback skyldtes rivalens fortvilelse etter den episke fiaskoen, men det har i hvert fall gitt oss et av de merkeligste øyeblikkene i Australian Open.