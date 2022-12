Epic Games betaler 5 milliarder kroner etter Fortnite-kontroverser

HQ

Bare det faktum at Fortnite fortsatt er ett av de største og mest populære spillene i dag sier vel sitt om at relativt har problemer med spillets måte å tjene penger på, men det betyr ikke at alt utviklerne og utgiverne i Epic Games gjør er særlig bra.

Det amerikanske konkurransetilsynet FTC skriver at Epic Games har gått med på å betale 520 millioner amerikanske dollar (omtrent 5,2 milliarder norske kroner) for å ha brutt loven om barns online privatliv og lurt eller manipulert folk til å utilsiktet kjøpe ting i Fortnite. Som en følge av det førstnevnte lovbruddet skal Epic også endre innstillingene i Fortnite slik at kommunikasjon med stemme og tekst i utgangspunktet er slått av.

Når det gjelder punktet om å lure folk til å kjøpe ting i Fortnite mener FTC blant annet at menyene i spillet har vært og er villedende i håp om å få både store og små til å bruke penger uten å ha ment å gjøre det. Dette gjelder spesielt barn som på enkelt vis har mulighet til å betale for noe uten foreldre eller verges godkjenning.

Tilsynet mener Epic Games har gjort begge deler med viten og vilje i håp om å tjene enda mer penger, så det skal bli interessant å se hvilke endringer som gjøres i Fortnite fremover som en følge av dette.