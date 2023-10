Epic Games gjør et av de beste survival horror-spillene gratis denne uken

HQ

Epic Games Store leverer kanskje ikke alltid en knaller gratis i sine ukentlige gratisspill, men til Halloween gir den digitale markedsplassen brukerne The Evil Within til den nette sum av ingenting.

The Evil Within Resident Evil er et suksessfullt survival horror-spill fra den opprinnelige skaperen av Resident Evil. Da vi anmeldte det, roste vi den gode atmosfæren, historien og variasjonen. Hvis du ennå ikke har hatt sjansen til å sjekke det ut, kan det være den perfekte måten å tilbringe noen uhyggelige spillkvelder på denne Halloween.

Og for å runde av, neste uke blir også The Evil Within 2 gjort gratis. I tillegg til The Evil Within spill kan du også hente Eternal Threads på Epic Game Store denne uken, og Tandem: A Tale of Shadows neste uke.