Epic Games har laget Lego-stiler for over 1200 Fortnite-antrekk

Hvis du var bekymret for at Lego Fortnite-modusen skulle være litt av en gimmick og ikke et fullt utbygget prosjekt vil dette betrygge deg.

For i tillegg til å vite at Lego Fortnite kommer den 7. desember har Epic Games publisert et blogginnlegg som avslører hvordan de vil innlemme Lego Styles i de ulike kosmetiske antrekkene.

Vi blir fortalt at så langt og ved lanseringen av modusen har 1200 Fortnite-antrekk fått Lego-behandlingen, og at det er planer om å fortsette å Legofying flere skins i fremtiden også.

Det bemerkes at Lego Styles automatisk låses opp for alle skins du allerede eier uten ekstra kostnad, og at det samme gjelder for emotes som du kan bruke med Lego Styles-versjoner av antrekk.

For å finne ut om et antrekk allerede har en Lego-stil kan du gå til antrekkssiden når du surfer i butikken eller skapet, der det også vil stå om det er planer om å legge til et mer detaljert Lego-stil-skin i fremtiden.