Epic Games: "Innføringen av Unreal Engine 5 går bra, men overgangen tar flere år."

Juan Cañada er direktør for grafikkteknikk hos Epic Games og holdt nylig et foredrag som en del av Madrid in Games El Tardeo-økter for å videreutdanne unge utviklere. Gamereactor deltok på arrangementet og hadde gleden av å filme følgende intervju om alt som har med Unreal Engine å gjøre med den erfarne utvikleren:

Selv om de fortsatt føles veldig nye, kan vi si at vi er midt i PlayStation 5- og Xbox-seriens hjemmekonsoll-æra, og derfor ville vi spørre om hvordan Unreal Engine 5 brukes av de ulike studioene og prosjektene, siden mange av dem fortsatt velger sterkt tilpassede UE4-løsninger, selv om UE5 var ment å være en av drivkreftene i den nåværende spillgenerasjonen.

"Ja, men overgangen tar flere år", påpeker Cañada i videoen. "Spillselskaper kan ikke plutselig bytte til en annen motor. Det går kjempebra, adopsjonen av Unreal Engine 5 er ganske utrolig. Vi har jobbet med en rekke demoer siden 2020 da vi annonserte Unreal Engine 5, en demo som heter Rebirth, og en annen demo som heter The Matrix Awakens, og jeg kan ikke dele noen tall, men disse demoene har fått mange til å bli interessert i Unreal Engine 5."

"Det er bare det at det tar tid å lage et stort spill", fortsetter han, "så spillene du ser nå, er utviklet med tidligere versjoner av Unreal. Spillene du kommer til å se i fremtiden, vil bli utviklet med Unreal Engine 5".

"Rebirth og The Matrix Awakens fikk mange til å bruke Unreal Engine 5".

For teknikerne der ute ble direktøren litt mer spesifikk med hensyn til hva UE5-teknologier som Lumen og Nanite tilfører spillet.

"For sluttbrukeren, for den som spiller spillet, handler alt om kvalitet (...) Men for spillutviklere er forskjellene i arbeidsflyten enorme", understreker han.

"Lumen er et dynamisk belysningssystem som gir deg global belysning i sanntid, så du trenger ikke å bake lenger. Før Lumen måtte du bake all belysningen på forhånd, noe som kalles statisk baking, statisk belysning. Du måtte bake belysningsinformasjonen til teksturer, og det var en veldig irriterende og treg prosess: Hver gang du endrer geometri, må du bake ting på nytt".

"I tillegg til at Nanite gir deg utrolig mye kvalitet, fordi du kan zoome inn på geometrien og se mange detaljer som du før bare så på film, kan du glemme ting som LOD, level of details", forklarer Cañada. "Når du tidligere modellerte noe som et hus eller en bygning, måtte du lage forskjellige versjoner av modellen som ble lastet med flere eller færre polygoner, avhengig av hvor langt unna kameraet var. Det var veldig irriterende og vanskelig å vedlikeholde, men med Nanite er det slutt på det, for Nanite gjør prosessen automatisk: Du bare laster inn modellen i kinokvalitet, med den oppløsningen du har råd til, og så jobber Nanite under panseret og lager den perfekte versjonen av modellen, avhengig av hvor kameraet befinner seg."

Se hele videoen for å lære mer om hvordan Unreal Engine kan brukes i ulike bransjer, og hvordan den har et ganske interessant toveisforhold til Fortnite.