Epic Games lover gratis Fallout, men gjør om på det i siste liten.

Vanligvis, når Epic Games Store gir deg beskjed om hva som kommer gratis neste uke, forventer du ikke at spillet er noe helt annet når du sjekker butikken igjen. Dette er imidlertid virkeligheten Fallout fans møtte nylig.

Tidligere ble det avslørt at gratisspillene for 22. til 29. februar skulle være Fallout, Fallout 2 og Fallout Tactics, men denne trilogien har siden blitt erstattet av Super Meat Boy Forever.

Alle disse Fallout -spillene har blitt gjort gratis på Epic før (jeg har dem i biblioteket mitt og betalte absolutt ikke for dem), men for fans som ønsker å oppleve disse isometriske klassikerne for første gang, vil dette være skuffende. Men det er gode nyheter for Super Meat Boy-elskere.

Så langt har vi ikke hørt noe om hvorfor Epic har gjort denne endringen, men forhåpentligvis får vi mer informasjon snart.