Epic Games-sjef avkrefter Fortnite filmrykter

HQ

Med den nylige suksessen med videospilltilpasninger, er det høyst sannsynlig at det har skjedd noen form for diskusjoner om en Fortnite film eller show på et tidspunkt. Men Epic Games-sjef Tim Sweeney vil ikke at vi skal tro at en Fortnite -film kommer når som helst snart.

Filminsider DanielRPK twitret at mens studioer hadde gått videre på en Fortnite film tidligere, takket være kassasuksessen til A Minecraft Movie, ville de sannsynligvis endre sin melodi. Innsideren hevdet at dette betydde at Fortnite ville bli den neste.

Sweeney svarte med å si "false". Det så ut til å sette en stopper for det, da DanielRPK slettet innlegget sitt kort tid etter. Hvis du håpet å få en live-action Jonesy når som helst snart, vil du sannsynligvis ønske å fortsette å drømme, da det ikke ser ut til at en Fortnite film er på vei.