Epic Games' sjef for publiseringsstrategi forlater selskapet

Selv om han kanskje ikke er et kjent navn for alle gamere var Sergiy Galyonkin en viktig del av Epic Games i nesten åtte år. Tidligere skapte han Steam Spy, et nettsted som estimerer antall salg på Valves plattform.

I 2016 gikk Galyonkin over til Epic Games, og siden da har han hjulpet selskapet med å vokse til nye høyder. Nå ser det imidlertid ut til at han mener det er på tide at han slutter. I et innlegg på Twitter/X-kontoen sin forteller han at han har forlatt Epic Games og sier: "Jeg passer ikke inn i den nye versjonen av Epic."

"Nå er Epic Games på vei til å gå fra å være en spillutvikler, motorskaper og utgiver til å bli en plattform - Epic 5.0", skriver Galyonkin. Men han forlater ikke bransjen for godt, og har planer om å fortsette å jobbe med spill, selv om han er mer frittalende nå som han ikke trenger å "bekymre seg for PR-avdelingen".

Vi har tidligere rapportert at Epic Games har sagt opp rundt 15 % av arbeidsstokken. Det ser ikke ut til at Galyonkin var en del av de oppsagte, ettersom det ser ut til at han valgte å slutte nå.