Epic Games Store får Achievements neste uke

Kort tid etter at Epic Games Store ble annonsert og åpnet i desember 2018 gjorde Epic det klart at butikken stadig ville forbedres med en rekke etterlengtede funksjoner. En av de mest ettertraktede har vært Achievements, så mange håpet nok at vi nærmet oss da en test-utgave kom ut i fjor. Det viser seg at vi måtte vente en god stund lengre, men ventetiden er straks over.

Epic avslører nemlig at Epic Games Store sitt Achievements-system vil lanseres for fullt en gang neste uke. Dessverre vil langt fra alle spill støtte det med en gang, for selskapet forteller at det i starten bare er Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Humankind, Zombie Army 4: Dead War, Defense Grid: The Awakening og "noen andre" spill som vil ha Achievements. De håper likevel at mange fler skal støtte det relativt raskt siden en drøss med utviklere skal få tilgang til verktøyene som trengs for å implementere systemet de neste dagene.

Når det gjelder hvordan selve systemet fungerer høres det ut som en blanding av Microsoft sine Achievements og PlayStation sine Trophies siden Achievements er delt inn i fire grupper (Platinum, gull, sølv og bronse) basert på antall XP man får. Nærmere bestemt er de delt inn slik:



Bronse = 5-45 XP



Sølv = 50-95 XP



Gull = 100-200 XP



Platinum = 250 XP



Hvordan synes du dette høres ut, og hvilke andre funksjoner håper du implementeres snart?