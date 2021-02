Epic Games Store kommer til å ha flere eksklusiver de neste to årene enn noensinne før

Du ser på Annonser

Innen Epic bestemte seg for å starte Epic Games Store hadde Steam nærmest et monopol på PC-markedet. I dag er situasjonen annerledes og Epic har til og med gitt utviklere bedre økonomiske forutsetninger og skjemt oss bort med gratis spill hver uke.

Men alle er ikke fornøyde, for Epics steinharde metoder som innebærer å skaffe eksklusivitet på store spill har irritert mange Steam-brukere. Den siste tiden har de dog roet seg på den fronten, men i en meddelelse til PC Gamer slår Epic fast at de faktisk kommer til å tilby flere eksklusive titler enn noensinne før de kommende to årene.

"We have more exclusives coming in the next two years than we have published to date."

Sannsynligvis handler det om både indiespill samt store avtaler med utgivere av spill som blant annet Borderlands 3 og Hitman 3. Hva synes du selv om Epic Games Store i dag?