Epic Games Store legger endelig til en funksjon Steam-brukere har hatt i årevis

Mens Epic Games Store har sine gratisspill og pleide å få mange store eksklusiviteter tilbake på dagen, bestemte PC-brukere nesten unisont at de foretrakk Steam. Dette kan imidlertid være i ferd med å endre seg ettersom Epic Games har lagt til en viktig funksjon i butikken sin.

Som fanget av PC Gamer og lagt ut på Epics fora, er forhåndsinnlasting nå tilgjengelig i Epic Games Store. 5 dager eller 129 timer før et spill lanseres, kan du laste ned filene til PC-en din, slik at du er klar til å gå så snart slusene åpnes.

Dette vil neppe få pendelen til å skifte mot Epic, men det er godt å se en svært etterspurt funksjon finne veien til den elektroniske markedsplassen, selv om det er mange år for sent sammenlignet med Steam.

Epic Games Store har blitt stadig bedre de siste årene, og mens mange PC-brukere hovedsakelig holder den installert som en Fortnite-starter, så lenge Epic fortsetter å gjøre endringer som dette og legge til nye funksjoner, er det en mulighet for en lys fremtid fremover.