Epic Games meddeler at de er klare for å starte årets julesalg den 17. desember. Her loves rabatter på opptil 75% samt mengder av gratisspill.

Det blir ett nytt gratisspill hver dag i rundt to uker fra den 17. desember, totalt 15 spill fordelt på 15 dager. Du har dog bare 24 timer på deg til å claime dem, men gjør du det er de dine for alltid.