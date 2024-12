Epic Games Store tilbyr Orcs Must Die! 3 gratis i en høytidskampanje

HQ

Orcs Must Die! 3, et action-tårnforsvarsspill utviklet av Robot Entertainment, er for øyeblikket tilgjengelig gratis i Epic Games Store. Dette tidsbegrensede tilbudet er en del av Epics pågående høytidskampanje, som inneholder daglige gratis spillutdelinger. For å gjøre krav på spillet, må brukerne logge inn på Epic Games-kontoen sin og legge det til i biblioteket sitt før kampanjen avsluttes.

Orcs Must Die! ble utgitt i 2020. 3 er den fjerde delen i Orcs Must Die!-serien. Spillet kombinerer strategisk felleplassering med tredjepersons kamp, og utfordrer spillerne til å forsvare kløfter mot store orkhærer. Det introduserer nye funksjoner som krigsscenarioer, som innebærer massive kamper mot overveldende fiendtlige styrker, og krigsmaskiner, overdimensjonerte feller som er designet for å håndtere store grupper av fiender. Spillet støtter også kooperativ flerspillermodus for to spillere, slik at venner kan slå seg sammen mot orkhordene.