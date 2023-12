Epic Games Store tilbyr The Outer Worlds gratis som julegave

HQ

Epic Games Store gir brukerne et av de beste sci-fi-spillene de siste årene i julegave.

Fra nå og frem til i morgen kl. 17.00 er The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition tilgjengelig gratis. Denne versjonen av det Obsidian-utviklede rollespillet inkluderer alt tilleggsinnhold, inkludert DLC-pakkene Murder on Eridanos og Peril on Gorgon.

The Outer Worlds følger etter en rekke utmerkede gratisspill fra Epic Games Store i løpet av julen. I løpet av den siste uken har Epic gitt spillerne Art of Rally, Fallout 3: Game of the Year Edition og Destiny 2.

I vår anmeldelse av The Outer Worlds skrev vi: "Spillere som likte Fallout: New Vegas vil bli blåst bort av det Obsidian Entertainment har skapt med dette interstellare eventyret. Betrakt oss som forbløffet vi også."