Epic Games Stores vårsalg har begynt med opptil 90 % rabatt på utvalgte titler
Ikke gå glipp av denne sjansen til å legge til noen kvalitetsspill i biblioteket ditt.
Epic Games har nettopp startet vår salget for Epic Games Store, og tilbyr brukerne en sjanse til å få tak i en haug med store spill til en brøkdel av prisen. Salget gjør massevis av titler tilgjengelig til en mye lavere pris, inkludert noen som er redusert med så mye som 90%.
Som vanlig, med et stort salg som dette i gang, og som varer til 13. april, har vi hatt en gjennomgang av butikken og plukket ut noen få tilbud som du ikke bør gå glipp av.
- Alan Wake 2 (70 % avslag) - Var £ 39,99/Nå £ 11,99
- Battlefield 6 (40 % avslag) - Var kr 59,99/Nå kr 35,99
- Assassin's Creed Shadows (50 % avslag) - Var kr 59,99/Nå kr 29,99
- Borderlands 4 (30 % avslag) - Var kr 59,99/Nå kr 41,99
- Kingdom Come: Deliverance II - Royal Edition (50 % avslag) - Var 199,99 kr/Nå 199,99
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (80 % avslag) - Var før kr 34,96/Nå kr 6,99
- Star Wars Jedi: Survivor (90 % avslag) - Var kr 59,99/Nå kr 5,99
- Mortal Kombat 1 (80 % avslag) - Var 199,99 kr/Nå 8,99
- Silent Hill f (50 % avslag) - Var 199,99 kr/Nå 99,99 kr
- Civilization VII (40 % avslag) - Var 59,99 kr/Nå 35,99 kr
Hvis du legger merke til noen fantastiske tilbud, må du huske å dele dem med dine andre Gamereactor-lesere.