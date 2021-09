Epic Games tapte det meste i kampen mot Apple

HQ

Litt over et år har gått siden Apple og Epic Games gikk rettens vei etter at sistnevnte prøvde å gjøre slik at man kunne betale direkte til dem i Fortnite fremfor via App Store. I starten virket det som om Epic var i siget ved å vinne et par diskusjoner, men det viser seg at Apple vinner krigen foreløpig.

Dommer Yvonne Gonzalez-Rogers har nemlig offentliggjort sin dom, og den sier blant annet at det ikke kan bevises at Apple har det monopolet Epic hevder. Faktisk vant Apple ni av ti punkter, men mange utviklere vil nok juble for det ene punktet Epic faktisk gikk seirende ut av. For retten mener krever at Apple må la spill på App Store skal få linke til eksterne internettsider eller lignende som lar oss betale på andre måter enn Apple sine ordninger.

Dette betyr uansett at vi nok ikke får se Fortnite på iOS igjen på en lang stund, samtidig som at Apple fortsatt vil kreve 30 prosent av inntektene til spill. Derfor er det ikke rart at Epic Games-sjefen Tim Sweeney er meget skuffet over resultatet, og han er nok ikke fornøyd med å måtte betale saksomkostninger, 30 prosent av Fortnite-inntektene på iOS som ble holdt tilbake og litt til som til sammen utgjør flere titalls millioner kroner. Småtteri for et slikt selskap, men uansett langt unna det Epic mest sannsynlig hadde forhåpninger om. Du kan dermed være relativt trygg på at begge to kommer til å anke saken, så dette er langt fra over.