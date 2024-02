Epic Mickey gjør comeback

HQ

Som en del av dagens Nintendo Direct: Partner Showcase har Disney avslørt at de samarbeider med THQ Nordic og utvikleren av SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Purple Lamp, om å remastere Epic Mickey.

Spillet kommer til å hete Disney Epic Mickey Rebrushed, og er en modernisert versjon av plattformspillet som har oppdatert grafikk, men som tilsynelatende har beholdt spillets gameplay og historie.

Det er foreløpig uklart nøyaktig når Disney Epic Mickey Rebrushed kommer, for i kunngjøringen står det bare at spillet kommer en gang i løpet av året, men uansett når det lanseres, kan du i det minste forvente at det blir tilgjengelig på Nintendo Switch.