Epic Mickey: Rebrushed får en bedre Metacritic-score enn Wii-originalen fra 2010

Disney Epic Mickey: Rebrushed, som lanseres i dag på PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox og PC, har fått en god start, i hvert fall blant spillkritikerne. Anmeldelsene for spillet er ute, og med 25 anmeldelser talt ligger det på solide 78 på Metacritic på PS5, plattformen med flest tellende anmeldelser.

Det er spesielt bra sammenlignet med det originale Wii-spillet, med en score på 73 basert på 78 kritikeranmeldelser.

I vår anmeldelse fikk spillet 7 av 10, blant annet på grunn av de monotone oppgavene.

Det originale spillet ble lansert 30. november 2010. Det ble mye omtalt før lanseringen, og regissøren Warren Spector, kjent for Deus Ex, ga mange intervjuer om det svært ambisiøse spillet. Epic Mickey byr på et 3D-plattformeventyrspill med noen rollespillelementer og et moralsystem, noe man sjelden ser i et familievennlig spill.

"Rebrushed", som er en mellomting mellom en remaster og en nyinnspilling, retter opp de største feilene i det opprinnelige spillet (kamerakontroll, noe uskarp grafikk) og legger til massevis av nye trekk og alternativer som gjør at spillet føles mer moderne, selv om spillmekanikkene føles litt foreldet nå.

Vil du gi Disney Epic Mickey: Rebrushed en sjanse? Til tross for feilene i originalspillet ser Purple Lamp ut til å ha gjort en fantastisk jobb med å "male om" dette sære kultspillet, og kritikerne er stort sett imponert.