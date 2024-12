Epic Mickey: Rebrushed har solgt langsommere enn forventet

HQ

Mange ble glade da THQ Nordic tidligere i år kunngjorde at Epic Mickey skulle gjøre comeback i oppfrisket form, med utvikling ledet av teamet bak Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake: Rebrushed.

I september hadde Disney Epic Mickey: Rebrushed endelig premiere, og vi ga det en ganske god karakter, men bemerket at det var utviklet med så stor respekt for originalen at til og med feilene gjenstod. Siden den gang har vi ikke hørt så mye, og nå påpeker My Nintendo News at det kan være en grunn til dette. Ifølge eieren Embracer har salget gått tregt, og i sin siste rapport skriver de:

"Den mest bemerkelsesverdige nye utgivelsen, Disney Epic Mickey: Rebrushed, sent i kvartalet, ble godt mottatt av spillerne, men det første digitale salget var tregere enn forventet."

Utviklerne har allerede sagt at de ønsker å fortsette å jobbe med Epic Mickey-spillene, og vi krysser fingrene for at de vil gjøre det. Dessverre er svakt salg vanligvis noe som får utgivere til å bli skeptiske og velge å investere i andre ting i stedet.