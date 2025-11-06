Epic og Google inngår et banebrytende forlik

HQ

For de av dere som har fulgt dramaet mellom Epic og Google - som har vært involvert i en juridisk tvist om appbutikker på Android - kan vi nå rapportere at de to partene endelig har nådd en avtale. Hvis den blir godkjent, kan den fullstendig endre spillereglene for Android fremover.

En tidligere rettsavgjørelse tvang Google til å tillate konkurrerende app-butikker og betalingssystemer - men bare i USA og bare i en treårsperiode. Forliket introduserer en ny modell som vil gjelde globalt og strekke seg helt frem til juni 2032.

Konkret betyr endringen at Google tilbyr å senke serviceavgiften til 20 % eller 9 % - avhengig av type transaksjon. I tillegg vil neste versjon av Android inneholde et program for såkalte "registrerte app-butikker", som gjør det mulig å installere en konkurrerende butikk.

Epic-sjef Tim Sweeney sa i en uttalelse:

"Google har kommet med et fantastisk forslag, med forbehold om rettslig godkjenning, om å åpne Android i den amerikanske Epic v Google-saken og avgjøre tvistene våre. Det dobler virkelig Androids opprinnelige visjon som en åpen plattform for å effektivisere konkurrerende butikkinstallasjoner globalt, redusere serviceavgiftene for utviklere på Google Play og muliggjøre tredjepartsbetalinger i apper og på nettet. Dette er en omfattende løsning, som står i kontrast til Apples modell med å blokkere alle konkurrerende butikker og la betaling være den eneste konkurransevektoren. De offentlige innleveringene er klare."

For alle som bruker Android, vil dette bety enda mer frihet fremover. Ikke bare for brukerne, men også for utviklerne. Samtidig legger det et betydelig ansvar på Google for å faktisk levere på løftene sine og sørge for at endringene virkelig blir implementert globalt.

Hva synes du om dette? Er det bra eller dårlig?