Epic presenterer nye retningslinjer for inntektsdeling for å gi utviklere bedre fordeler

HQ

Epic Games Epic har lenge vært kjent for sin mer utviklervennlige inntektsdelingspolitikk, der Epic Games Store, i motsetning til for eksempel Xbox, PlayStation eller Steam, som hver tar rundt 30 % av inntektene fra en app eller et spill, bare tar 12 %, og opprettholder en 88/12-inntektsdeling med utviklerne.

I en ny pressemelding har Epic bekreftet at denne inntektsdelingen fortsatt vil gjelde, men at de også vil gå et skritt videre for å gi utviklerne bedre fordeler. Fra juni 2025 vil de første 1 million dollar av inntektene fra en app ikke bli utsatt for en inntektsdeling i det hele tatt, noe som betyr at Epic ikke vil se noe gå i lommen. Etter den første millionen dollar vil den typiske 88/12-delingen være i kraft igjen.

På toppen av dette, som en del av Epics pågående krig med førstepartsbutikker som Apples App Store og Googles Play Store, har det nå kunngjort et nytt system for Epic Games Store der utviklere kan opprette sine egne nettbutikker som EGS er vert for, for å tilby utgifter utenfor appen som ikke er underlagt førstepartsbutikkens inntektspolitikk.

Epic stater: "I juni 2025 lanserer vi en ny funksjon som gjør det mulig for utviklere å lansere sine egne nettbutikker i Epic Games Store. Disse nettbutikkene kan tilby spillerne kjøp utenfor appen, som et mer kostnadseffektivt alternativ til kjøp i appen, der Apple, Google og andre krever ublu gebyrer. Med de nye lovbestemmelsene på plass vil utviklere kunne sende spillere fra spill for å gjøre digitale kjøp fra nettbutikker på alle plattformer som tillater det, inkludert iOS i EU og USA."

I tillegg vil alle spillere som handler i disse nye nettbutikkene være kvalifisert for 5 % Epic Rewards, noe som betyr at du kan samle poeng som du kan bruke til å redusere kostnadene ved et fremtidig kjøp.

Synes du dette er et godt trekk fra både utviklere og forbrukere?