Epic presenterer Unreal Engine 6 med integrert AI, som vil "endre mye ved måten spill blir laget på"

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Etter en kort teaser som viste Rocket League i drift med denne motoren, har vi nå fått en mer offisiell presentasjon av Unreal Engine 6. I tråd med den AI-sentrerte tidsånden vil den nye versjonen av Epic Games' Unreal Engine være integrert med AI på et grunnleggende nivå, ettersom selskapet håper å fjerne mye av det «kjedelige arbeidet» vi ser i spill.

«For UE6 ser vi for seg at LLM-er, generative AI-modeller og verktøy som Claude og Codex vil spille en sentral rolle i å hjelpe deg med å lage innhold raskere, samtidig som du beholder den kreative kontrollen du trenger...Målet vårt for UE6 er å redusere det kjedelige arbeidet med å lage innhold betydelig, slik at det blir mer tid til kreativ utforskning, og å øke antallet iterasjoner et team kan gjennomføre for å finpusse innholdet sitt. UE6 vil leveres med verktøy og arbeidsflyter der du kan velge å ta med dine egne favorittmodeller, som er testet i praksis både i intern utvikling og i UEFN,» forklarer Epic i et innlegg der de kunngjør Unreal Engine 6.

Til alle som er bekymret for at integrering av AI-modeller og LLM-er i kjernen av Unreal Engine 6 vil fjerne det menneskelige preget i spill, skriver Epic at selv om denne nye Unreal Engine vil endre mye ved spillutviklingen, vil den ikke endre hvem som lager spillene våre. «UE6 kommer til å endre mye ved hvordan spill lages. Det vil ikke endre det som betyr mest, nemlig at menneskene i denne bransjen - spillutviklerne, filmskaperne, vår Unreal Engine-familie - er de som faktisk får ting til å skje», skriver Epic.

Foreløpig er det fortsatt mye arbeid å gjøre på Epics side. Det er ingen planer om å lansere Unreal Engine 6 før sent i 2027, da den vil bli sluppet i Early Access. Derfra vil det ta ytterligere 12-18 måneder med arbeid før den får en bredere lansering. Mye kan endre seg mellom nå og da.