Epic vurderer en abonnementsordning til Fortnite

Fortnite er som kjent gratis å spille, og det er en av grunnene til at det har fått så mye suksess. Dog "abonnerer" du på en måte om du kjøper spillets Battle Pass, som slippes jevnlig hver gang en ny sesong starter.

Men noe tyder på at det kan komme en faktisk abonnementsordning til spillet i fremtiden. Flere spillere rapporterer at de har fått tilsendt en spørreundersøkelse av Epic Games, for å finne ut av hva de synes om diverse potensielle tiltak.

Her blir brukerne spesifikt spurt om de ville abonnert på Fortnite om dette abonnementet ga dem følgende hver måned:



"The latest Fortnite Battle Pass



A "Monthly Crew Pack" that would include early access to new cosmetics, including a new outfit, additional style, back bling, and pickaxe.



1000 V-Bucks"



Eurogamer rapporterer at de foreslåtte alternativene i undersøkelsene varierer fra 5 dollar til 16 dollar i måneden. Ville du abonnert på dette?