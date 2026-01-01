Epilogue lanserer en Super Nintendo-kassettleser til PCen din

HQ

Det har nok aldri vært mer populært å spille retrospill enn det er akkurat nå, og spill i god stand, spesielt fra 16-bits-æraen, koster en formue. Men så er det også ofte veldig gode titler som ikke trenger noen oppdateringer og som er klinisk fri for alt som heter sesongkort og mikrotransaksjoner.

Å spille disse klassikerne fra kassetter er imidlertid ikke alltid så lett. De originale enhetene fungerer ikke så godt med dagens flatskjerm-TV-er og HDMI, og det er flere andre ting som kan skape problemer. Det finnes mange løsninger (alt fra HDMI-omformere til nydesignede retrokonsoller), men de krever ofte litt spesialkunnskap.

En av de smartere løsningene ser ut til å være SN Operator fra Epilogue, som lar deg koble kassettene dine til datamaskinen din (Apple, Linux og Windows), komplett med moderne funksjoner :

"Spill ikoniske SNES-titler med autentisk kassettinteraksjon og moderne bekvemmeligheter. Vår emulator i appen holder lagringene synkronisert mellom PC og konsoll, med co-op-spill, støtte for kontroller, juks og prestasjoner. Du kan også bruke andre emulatorer. Tilgjengelig på Windows, macOS og Linux."

SN Operator støtter også både Super Scope og SNES Mouse, og kan selvsagt kobles til en bærbar PC eller lignende hvis du vil spille litt Super Nintendo på farten. Eller hvorfor ikke med den kommende Steam Machine eller ROG Xbox Ally? Du kan selvfølgelig bruke Super Nintendo-kassetter fra alle regioner. Andre interessante funksjoner er at systemet advarer deg om kopier, slik at du vet om kassettene dine er ekte eller ikke, og det lar deg ta sikkerhetskopier av dem.

Enheten vil være tilgjengelig for forhåndsbestilling om bare noen få timer, og vil begynne å bli levert i april. Prislappen er satt til rimelige 74,99 dollar, og du kan lese mer og forhåndsbestille enheten din veldig snart på denne lenken.