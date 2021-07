Episk lanseringstrailer for Fallout 76: Steel Reign

Det er vanskelig å skrive om Fallout 76 uten å nevne spillets meget turbulente lansering. Heldigvis hadde Bethesda ingen planer om å la fansen forbli skuffet og har siden jobbet hardt for å forbedre eventyret på alle mulige måter.

I dag regner Bethesda Fallout 76 som en stor suksess og hovedprodusenten Jeff Gardiner sier til Newsweek at de nå holder på med å planlegge de neste to årene for spillet, så det virker som at vi kan forvente mye mer støtte og innhold til dette eventyret fremover.

Og du trenger ikke vente lenge på nytt innhold, ettersom den kostnadsfrie utvidelsen Steel Reign ble sluppet i går. Den avslutter Brotherhood of Steel-fortsettelsen og kaster deg inn i kampen mellom to fraksjoner, og gir deg noen vanskelige valg å ta. Se lanseringstraileren nedenfor for hva som ser ut til å være et fantastisk tilskudd til Fallout 76.