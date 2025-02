Episk sjøslag rapporteres å åpne tredje sesong av House of the Dragon

HQ

Den kommende tredje sesongen av House of the Dragon forventes å åpne med det episke og blodige slaget ved Gullet, et av de mest ødeleggende slagene i Westeros' historie. Dette ifølge Francesca Orsi, en av HBO-ledelsen som i et intervju med Deadline nevnte at den nye sesongen vil åpne med et "spennende slag" som tilsynelatende var så omfattende at produksjonsteamet trengte ekstra tid.

"Jeg er veldig spent. Jeg tror dere kommer til å få en stor overraskelse når vi starter [sesongen] med en spennende kamp."

Slaget ved Gullet er beskrevet i George R.R. Martins bok Fire & Blood som et fullskala sjøslag der de allierte grønne konfronterer Velaryons flåte, og er preget av betydelige tap på begge sider. Produksjonen har engasjert et erfarent mannskap til å håndtere de komplekse vannscenene, og Kevin de la Noy, en av hovedprodusentene, har også tidligere jobbet med Titanic.

Har du lest Fire & Blood, og gleder du deg til slaget ved Gullet?